Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2024 з важкої атлетики

Павло Заліпський став срібним призером континентальної першості у ривку.

Збірна України з важкої атлетики здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи 2024 року, який розпочався у Софії (Болгарія).

"Срібло" у ривку у ваговій категорії до 61 кг нашій країні приніс Павло Заліпський. Харків'янин у третій спробі підняв у ривку 126 кг.

У поштовху українець посів шосте місце з результатом 145 кг, внаслідок чого за сумою двоборства зупинився за крок від бронзової нагороди.

Заліпський сумарно завершив виступи з показником 271 кг і посів четверте місце. Він програв бронзовому призеру континентальної першості Шоті Мішвелідзе з Грузії лише 1 кг.

Євро-2024 з важкої атлетики. Вага до 61 кг (чоловіки)

1. Габріель Марінов (Болгарія) – 281 кг

2. Іван Дімов (Болгарія) – 280 кг

3. Шота Мішвелідзе (Грузія) – 272 кг

4. Павло Заліпський (Україна) – 271 кг

Для Заліпського "срібло" у ривку – перша медаль на рівні чемпіонатів Європи. На трьох попередніх континентальних турнірах він залишався без нагород.

Зазначимо, що Заліпський є дворазовим призером юнацьких чемпіонатів Європи з важкої атлетики: "золото" 2018 року та "бронза" 2017-го (вага до 56 кг).

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