Україна здобула першу медаль на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону

Олександр Біланенко / © НОК України

Збірна України виборола першу медаль на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2026, який відбувається у фінському місті Іматра.

Українська команда стала бронзовим призером змішаної естафети.

За "синьо-жовтих" бігли Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.

За всю гонку українці не заробили жодного штрафного кола і використали 11 додаткових патронів.

Переможцю гонки – команді Швеції – збірна України програла 16,6 секунди. Срібні медалі завоювала Словенія.

Юніорське Євро-2026 з біатлону. Змішана естафета

1. Швеція (0+6) 1::07:40.3

2. Словенія (1+12) +10.2

3. Україна (0+11) +16.6

4. Чехія (1+14) +2:27.2

Для України це перша за два роки нагорода на юніорському чемпіонаті Європи та перша від 2023 року – у змішаній естафеті.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпійські ігри-2026.