ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Україна здобула першу медаль на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону

Українська команда виграла "бронзу" в змішаній естафеті.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Біланенко

Олександр Біланенко / © НОК України

Збірна України виборола першу медаль на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2026, який відбувається у фінському місті Іматра.

Українська команда стала бронзовим призером змішаної естафети.

За "синьо-жовтих" бігли Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.

За всю гонку українці не заробили жодного штрафного кола і використали 11 додаткових патронів.

Переможцю гонки – команді Швеції – збірна України програла 16,6 секунди. Срібні медалі завоювала Словенія.

Юніорське Євро-2026 з біатлону. Змішана естафета

1. Швеція (0+6) 1::07:40.3

2. Словенія (1+12) +10.2

3. Україна (0+11) +16.6

4. Чехія (1+14) +2:27.2

Для України це перша за два роки нагорода на юніорському чемпіонаті Європи та перша від 2023 року – у змішаній естафеті.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпійські ігри-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie