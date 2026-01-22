- Дата публікації
-
Проспорт
- 79
- 1 хв
Україна здобула першу медаль на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону
Українська команда виграла "бронзу" в змішаній естафеті.
Збірна України виборола першу медаль на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2026, який відбувається у фінському місті Іматра.
Українська команда стала бронзовим призером змішаної естафети.
За "синьо-жовтих" бігли Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.
За всю гонку українці не заробили жодного штрафного кола і використали 11 додаткових патронів.
Переможцю гонки – команді Швеції – збірна України програла 16,6 секунди. Срібні медалі завоювала Словенія.
Юніорське Євро-2026 з біатлону. Змішана естафета
1. Швеція (0+6) 1::07:40.3
2. Словенія (1+12) +10.2
3. Україна (0+11) +16.6
4. Чехія (1+14) +2:27.2
Для України це перша за два роки нагорода на юніорському чемпіонаті Європи та перша від 2023 року – у змішаній естафеті.
Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпійські ігри-2026.