Україна здобула першу медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону

У німецькому Рупольдингу триває літній чемпіонат світу з біатлону, де збірна України завоювала свою першу нагороду - Віталій Мандзин став бронзовим призером гонки переслідування серед юніорів.

Віталій Мандзин виграв "бронзу" літнього чемпіонату світу з біатлону, незважаючи на одне коло штрафу.

Українець припустився єдиної помилки на третьому з чотирьох вогневих рубежів. Відпрацювавши бездоганно на заключній стрільбі, Віталій піднявся на четверте місце, а потім на фініші випередив чеха Онджея Манека у боротьбі за бронзову медаль.

Для Мандзина це третій фініш у топ-10 на літньому чемпіонаті світу-2022 з біатлону. У суперспринті він посів сьоме місце, а у спринті фінішував восьмим.

Що стосується інших українців, то за топ-20 вдалося зачепитися лише Степанові Кінашу. Із п'ятьма колами штрафу він фінішував на 19-й позиції.

Медаль Мадзина - перша для України на цьогорічному літньому чемпіонаті світу з біатлону.