Україна здобула першу медаль сезону на Кубку світу з біатлону

Україна здобула першу медаль сезону на Кубку світу з біатлону

Артем Тищенко і Дар'я Блашко вибороли "бронзу" в синглміксті.

У суботу, 8 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета.

Україну в гонці представляли Артем Тищенко і Дар'я Блашко. Вони фінішували на третьому місці. Для української збірної це перша медаль у нинішньому біатлонному сезоні на Кубку світу.

Виграла одиночну змішану естефету команда Росії. Другою стала Австрія.

1. Росія (1+12) 41:37.1

2. Австрія (1+13) +41.5

3. Україна (0+12) +1:03.6

У неділю, 9 січня, етап у Обергофі завершиться гонками переслідування у чоловіків і жінок.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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