Україна здобула першу медаль сезону на Кубку світу з лижної акробатики

Дмитро Котовський виграв "бронзу" на етапі у Фінляндії.

Збірна України з лижної акробатики завоювала медаль на першому етапі Кубка світу сезону-2023/24 у фінській Руці. Бронзовим призером став Дмитро Котовський.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

22-річний Котовський став єдиним з шести українців, хто зумів відібратися до фіналу. Зробив він це з третім результатом – 113,72 бала. Потім Дмитро пробився до суперфіналу змагань з оцінкою за стрибок 116,37 бала.

У вирішальній спробі Котовський отримав від суддів 117,00 бала, випередивши у боротьбі за "бронзу" американця Крістофера Лілліса (116,74 бала).

Золоту медаль здобув китаєць Ци Гуанпу з результатом 119,91 бала. Срібну нагороду отримав швейцарець Пірмін Вернер (119,00 бала).

Для Котовського це п'ята медаль у кар'єрі на рівні Кубка світу з лижної акробатики в особистих турнірах.

Наступний етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться у китайському Чанчуні 16 – 17 грудня. Крім особистих турнірів, до програми етапу увійдуть ще й командні змагання.

Читайте також:

Із Джимою та Підручним: збірна України з біатлону назвала склад на другий етап Кубка світу

Український надважковаговик сенсаційно переміг брата Тайсона Ф'юрі (відео)

Кубок світу з біатлону-2023/24: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися