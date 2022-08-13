Україна здобула першу медаль у велоспорті на мультиспортивному Євро-2022

Збірна України з велотреку здобула першу медаль на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, що триває у Мюнхені.
Українська велосипедистка Олена Старікова виборола "срібло" на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022. Спортсменці підкорилося друге місце у гіті (гонці на час).
Старікова посіла друге місце з результатом 33,043 с.
"Золото" континентальної першості виграла представниця Німеччини Емма Гінце (32,668 с). "Бронза" у італійки Міріам Вече (33,434 с).
Це друга медаль Старікової у кар'єрі на рівні континентальних першостей у гіті. У 2019 році вона стала віцечемпіонкою змагань на Європейських іграх.
Нагадаємо, що збірна України виборола три медалі в академічному веслуванні на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022.
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