Україна здобула першу медаль в стрибках у воду на чемпіонаті Європи-2022

Збірна України зі стрибків у воду виборола першу нагороду на континентальній першості, що триває у Римі.

Українські стрибуни у воду здобули "срібло" чемпіонату Європи в командному турнірі.

У фіналі змагань у міксті спортсмени виконували стрибки з 3-метрової платформи та 10-метрової вишки.

Українська команда у складі Ксенії Байло, Кирила Болюха, Вікторії Кесарь та Данила Коновалова показала другий результат, набравши в сумі 399,05 бала.

Чемпіонами Європи стали італійці (402,55), а бронзовими призерами - британці (384,70).

Зазначимо, що для для "синьо-жовтих" це восьма нагорода на континентальній першості з водних видів спорту в Римі та перша саме в стрибках у воду. Попередні сім золотих медалей Україна виграла в артистичному плаванні.

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