Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024 з легкої атлетики

Владислав Лавський і Олег Дорощук вперше в кар'єрі стали призерами чемпіонату Європи.

Українські стрибуни у висоту Владислав Лавський і Олег Дорощук піднялися на п'єдестал чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики.

На континентальній першості в італійському Римі "срібло" здобув Лавський, а Дорощук став бронзовим призером.

24-річний Лавський подолав планку на висоті 2,29 метра, таким чином повторивши особистий рекорд. А 22-річний Дорощук показав результат 2,26 метра.

Єдиним, хто зумів обійти наших співвітчизників, став італієць Джанмарко Тамбері з результатом 2,34 метра.

Для обох українських стрибунів це перші в кар'єрі медалі на рівні ЧЄ. Це також другий подвійний подіум України у чоловічих стрибках у висоту в історії чемпіонатів Європи.

Раніше Україна здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на Євро-2024 з легкої атлетики: Ярослава Магучіх виграла "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

Загалом у скарбничці збірної України вже шість нагород на Євро-2024 з легкої атлетики: одна золота, одна срібна та чотири бронзові.

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