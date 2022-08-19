Україна здобула ще одну медаль ЧЄ-2022 у стрибках у воду

У Римі триває чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту, на якому збірна України виборола четверту нагороду.
Українські стрибуни в воду Олексій Середа та Кирило Болюх вибороли "срібло" на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту.
16-річний Середа та 15-річний показали другий результат у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки
Чемпіонами стали британські стрибуни у воду, а третє місце посіли представники Німеччини.
Для українських стрибунів це вже третя медаль на турнірі. Раніше "срібло" завоювали Ксенія Байло, Кирило Болюх, Вікторія Кесар та Данило Коновалов у командному міксті, Софія Лискун у парі з Олексієм Середою стала віцечемпіонкою Європи серед змішаних пар, а також виборола "срібло" у стрибках з 10-метрової вишки.
Для всієї збірної України це вже 13 медаль на чемпіонаті Європи-2022. Раніше вісім золотих нагород принесли спортсменки в артистичному плаванні. Ще одне "золото" здобув плавець Михайло Романчук у запливі вільним стилем на 1500 метрів.
Чемпіонат Європи триває у Римі з 11 по 21 серпня. Змагання у стрибках у воду відбудуться з 15 по 21 серпня.
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