Україна здобула ще одну медаль на Кубку Європи з лижної акробатики

Український фристайліст Дмитро Котовський став призером етапу Кубка Європи з лижної акробатики, який триває у фінській Руці. У другий день змагань наш 21-річний співвітчизник виборов "срібло".

За підсумками кваліфікації до суперфіналу турніру потрапили шестеро найкращих учасників, серед яких опинилися і двоє українців – Дмитро Котовський (найкращий результат – 119,03 бала) та Олександр Окіпнюк (105,30).

У фіналі Котовський показав другий результат (122,13 бала), а Окіпнюк став п'ятим (88,05 бала).

Таким чином, у скарбничці української збірної вже три медалі на цьому етапі Кубка Європи з лижної акробатики. У стартовий змагальний день Олександр Окіпнюк виграв "золото", а Максим Кузнєцов – "бронзу".

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