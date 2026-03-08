Україна здобула ще одну медаль на Паралімпійських іграх-2026

Тарас Радь / Національний паралімпійський комітет України

Україна завоювала ще одну медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Парабіатлоніст Тарас Радь став бронзовим призером індивідуальної гонки у класі сидячи.

Це друга медаль Радя на Паралімпіаді-2026. Напередодні він здобув "золото" у спринтерській гонці.

Це вже сьома медаль України на Паралімпійських іграх-2026. В активі "синьо-жовтих" тепер три золоті, одна срібна та три бронзові нагороди. Наша збірна очолює медальний залік.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.