Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Україна здобула ще один подвійний подіум на Паралімпіаді-2026

Одразу п'ять українських парабіатлоністів фінішували у топ-6 індивідуальної гонки у класі з порушенням зору на Паралімпіаді-2026.

Автор публікації
Максим Приходько
Дмитро Суярко

Дмитро Суярко / © Associated Press

Україна здобула ще один подвійний подіум на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У парабіатлоні в індивідуальній гонці в класі спортсменів з порушенням зору "срібло" виграв Максим Мурашковський, а Дмитро Суярко став бронзовим призером.

У цій гонці виступили п'ять українців і всі вони фінішували у топ-6. Ярослав Решетинський посів 4-те місце, Олександр Казік — 5-те, Анатолій Ковалевський — 6-те.

Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" уже 10 нагород Паралімпіади-2026: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових. Україна йде другою в медальному заліку, поступаючись лише Китаю (8+5+3).

Зазначимо. що Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

