Україна здобула шість нагород на юніорському чемпіонаті Європи з плавання

Збірна України вдало виступила на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів, що відбувся у Румунії.

Українські плавці здобули 6 нагород і посіли дев'яте місце медальної таблиці на континентальній першості серед юніорів.

18-річний українець Володимир Лісовець здобув цілих чотири нагороди: два "золота" в особистих дисциплінах (50 м брасом, 100 м брасом) та дві нагороди в естафетах – "срібло" у чоловічій комбінованій естафеті 4 по 100 м та "бронзу" в змішаній комбінованій естафеті 4 по 100 м.

Ще дві нагороди на рахунку 16-річного Олександра Желтякова. Він здобув два "срібла" в особистих стартах (100 м на спині та 200 м на спині), а також допоміг чоловічій четвірці стати віцечемпіонами Європи.

Також у складі естафет здобув "срібло" та "бронзу" Арсен Ковальов, Юрій Жовтко – "срібло", Ніка Шарафутдінова та Марія Дяченко поїдуть додому з "бронзами".

Нагадаємо, що українські спортсмени не припиняють тішити уболівальників своїми успіхами на Всесвітніх іграх-2022, що відбуваються у Бірмінгемі (США).

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