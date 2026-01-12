- Дата публікації
Україна здобула третю медаль у сезоні Кубка світу з лижної акробатики
Ян Гаврюк уперше в кар'єрі став призером Кубка світу з лижної акробатики.
Український фристайліст Ян Гаврюк завоював срібну медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики, який відбувся в американському Лейк-Плесіді.
У суперфіналі 21-річний українець показав другий результат (94,12 бала) поступившись лише китайцеві Сіньді Вану (103,50 бала).
Для Гаврюка це перша медаль у кар'єрі на рівні Кубка світу з лижної акробатики.
Лижна акробатика. Кубок світу. Лейк-Плесід, чоловіки
1. Сіньді Ван (Китай) – 103,50 бала
2. Ян Гаврюк (Україна) – 94,12
3. Ци Гуанпу (Китай) – 94,12
...
9. Максим Кузнєцов (Україна) – 80,57
11. Дмитро Котовський (Україна) – 74,78
22. Захар Максимчук (Україна) – 82,62
35. Олександр Окіпнюк (Україна) – 66,06
Загалом цього сезону Україна виборола вже три медалі на Кубку світу з лижної акробатики.
Раніше Олександр Окіпнюк виграв "золото" на етапі в Руці (Фінляндія), а Дмитро Котовський переміг у Лак-Бопорті (Канада).
Додамо, що зимова Олімпіада-2026, де Україна боротиметься за нагороди зокрема і в лижній акробатиці, відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
