Проспорт
14
1 хв

Україна здобула третю медаль у сезоні Кубка світу з лижної акробатики

Ян Гаврюк уперше в кар'єрі став призером Кубка світу з лижної акробатики.

Максим Приходько
Ян Гаврюк

Ян Гаврюк / Ski Federation of Ukraine

Український фристайліст Ян Гаврюк завоював срібну медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики, який відбувся в американському Лейк-Плесіді.

У суперфіналі 21-річний українець показав другий результат (94,12 бала) поступившись лише китайцеві Сіньді Вану (103,50 бала).

Для Гаврюка це перша медаль у кар'єрі на рівні Кубка світу з лижної акробатики.

Лижна акробатика. Кубок світу. Лейк-Плесід, чоловіки

1. Сіньді Ван (Китай) – 103,50 бала

2. Ян Гаврюк (Україна) – 94,12

3. Ци Гуанпу (Китай) – 94,12

...

9. Максим Кузнєцов (Україна) – 80,57

11. Дмитро Котовський (Україна) – 74,78

22. Захар Максимчук (Україна) – 82,62

35. Олександр Окіпнюк (Україна) – 66,06

Загалом цього сезону Україна виборола вже три медалі на Кубку світу з лижної акробатики.

Раніше Олександр Окіпнюк виграв "золото" на етапі в Руці (Фінляндія), а Дмитро Котовський переміг у Лак-Бопорті (Канада).

Додамо, що зимова Олімпіада-2026, де Україна боротиметься за нагороди зокрема і в лижній акробатиці, відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

