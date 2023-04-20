Україна здобула три медалі у жіночій вільній боротьбі на чемпіонаті Європи-2023

В активі "синьо-жовтих" три "срібла".

Жіноча збірної України завоювала три медалі у перший день фіналів на чемпіонаті Європи-2023 з вільної боротьби, який відбувається у хорватському Загребі.

Срібні нагороди нашій країні принесли Оксана Лівач (вагова категорія – до 50 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алла Белінська (до 68 кг).

⚡️Три срібні нагороди вибороли українські борчині у п’ятий день чемпіонату Європи у хорватському Загребі.



Оксана Лівач (до 50 кг)

Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг)

Алла Белінська (до 68 кг)



United World Wrestling #НОК #Україна #УкраїнськийСпорт #Ukraine pic.twitter.com/xPJVXQqHf3 — НОК України (@OlympicUA) April 20, 2023

На жаль, усі три золоті фінали українки програли. Лівач поступилася колишній українці Марії Стадник, яка нині представляє Азербайджан. Юлія Ткач-Остапчук програла чинній чемпіонці Європи Анастасії Нікіті з Молдови, а Алла Белінська – бронзовій призерці Євро-2022 Юліані Янєвій з Болгарії.

Останньою на медальну сутичку вийшла ще одна українка Анастасія Осняч-Шустова, але в поєдинку за "бронзу" вона поступилася румунці Каталіні Аксенте.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше за 10 років здобула "золото" чемпіонату Європи з вільної боротьби – Василь Михайлов став чемпіоном Європи у вазі до 79 кг.

Ще дві бронзові нагороди здобули Ерік Арушанян (вага до 65 кг) та Ігор Никифорук (вага до 70 кг). Таким чином, на континентальній першості українська збірна виборола вже шість медалей.

Чемпіонат Європи-2023 з боротьби триватиме до 23 квітня.

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