Україна здобула "золото" чемпіонату Європи-2025 з кульової стрільби

Сергій Куліш став найкращим у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів.

Українець Сергій Куліш завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи 2025 з кульової стрільби, який триває в хорватському Осієку.

На континентальній першості наш 31-річний співвітчизник тріумфував у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів.

Куліш подолав кваліфікацію з шостим результатом (630,4 очка) та вийшов до фіналу, де набрав 252 бали. У напруженій боротьбі за "золото" українець на 0,3 очка обійшов "нейтрального" Іллю Марсова. "Бронзу" взяв хорват Міран Марічич (229,6 очка).

Куліш уперше в кар'єрі виграв особисте "золото" чемпіонату Європи. Досі на континентальному рівні він перемагав лише 2024 року в чоловічому тріо зі Святославом Гудзиєм та Олегом Царьковим. Ця медаль стала для Сергія четвертою на рівні дорослих Євро.

Зазначимо, що Куліш є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. У Ріо-де-Жанейро-2016 він виграв медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, а в Парижі-2024 здобув нагороду в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

На Євро-2025 збірна України наразі має дві медалі. Крім "зотота" Куліша, "бронзу" командного турніру в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів вибороли Віктор Банькін, Олег Омельчук та Павло Коростильов.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла "золото" чемпіонату Європи в приміщенні.

Читайте також:

Магучіх продекламувала "Заповіт" Тараса Шевченка після завоювання "золота" на Євро-2025 (відео)

Україна виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто

Український гімнаст здобув "золото" на етапі Кубка світу в Баку