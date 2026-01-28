ТСН у соціальних мережах

Проспорт
176
2 хв

Україна здобула "золото" чемпіонату Європи з біатлону-2026

Анастасія Меркушина виграла індивідуальну гонку на континентальній першості.

Максим Приходько
Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина / © biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула "золото" в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи з біатлону-2026, який відбувається в норвезькому Шушені.

На вогневих рубежах Анастасія закрила всі 20 мішеней і на фініші випередила срібну призерку – італійку Самуелу Комолу – на три секунди. "Бронзу" взяла француженка Вольдія Галмас-Полен.

Для Меркушиної це друге в кар'єрі "золото" чемпіонату Європи з біатлону. Вперше вона піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу на Євро-2023 в спринті. Загалом Анастасія виборола вже сьому медаль у кар'єрі на континентальній першості.

Загалом в індивідуальній гонці на Євро-2026 з біатлону взяли участь чотири українки: крім Меркушиної, на старт вийшли Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна та Лілія Стеблина.

Дмитренко з однією штрафною хвилиною посіла 19-те місце, Бєлкіна з двома хибами стала 31-ю. а Стеблина схибила сім разів і завершила гонку 79-ю.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9

2. Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0

3. Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8

...

19. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лілія Стеблина(Україна, 2+3+1+1) +8:25.0

Додамо, що сьогодні чемпіонат Європи з біатлону-2026 стартував чоловічою індивідуальною гонкою, де найкращим серед українців став Богдан Цимбал, який посів 35-те місце.

Змагальна програма континентальної першості продовжиться у п'ятницю, 30 січня, чоловічою та жіночою спринтерськими гонками.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.

176
