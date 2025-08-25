ТСН у соціальних мережах

Україна здобула "золото" ЧС-2025 з художньої гімнастики у групових вправах

"Синьо-жовті" вперше від 2002 року виграли чемпіонат світу в групових вправах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики / © Associated Press

Збірна України завоювала "золото" чемпіонату світу-2025 з художньої гімнастики у групових вправах.

У бразильскому Ріо-де-Жанейро українки тріумфували у вправах з трьома м'ячами і двома обручами.

Чемпіонками світу стали Єлизавета Азза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак та Валерія Перемета.

У кваліфікації "синьо-жовті" показали четвертий результат (27,650 бала), але у фіналі піднялися на вершину, набравши 28,650 бала.

Наша команда всього на 0,1 бала обійшла господарок, збірну Бразилії. Третє місце посів Китай (28,350 бала).

Це друге "золото" в історії України на чемпіонатах світу у групових вправах. Вперше подібний успіх був 2002 року, коли українки перемогли у вправах з п'ятьма стрічками.

Також це перше "золото" за 12 років для України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Попередню золоту медаль у художній гімнастиці на ЧС українській збірній принесла Ганна Різатдінова у вправі з обручем 2013 року.

Загалом на ЧС-2025 з художньої гімнастики збірна України має три нагороди. Раніше Таїсія Онофрійчук виборола "бронзу" у вправах зі стрічкою. Також українки здобули "бронзу" командної першості.

