Україна здобула "золото" ЧС-2025 з художньої гімнастики у групових вправах
"Синьо-жовті" вперше від 2002 року виграли чемпіонат світу в групових вправах.
Збірна України завоювала "золото" чемпіонату світу-2025 з художньої гімнастики у групових вправах.
У бразильскому Ріо-де-Жанейро українки тріумфували у вправах з трьома м'ячами і двома обручами.
Чемпіонками світу стали Єлизавета Азза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак та Валерія Перемета.
У кваліфікації "синьо-жовті" показали четвертий результат (27,650 бала), але у фіналі піднялися на вершину, набравши 28,650 бала.
Наша команда всього на 0,1 бала обійшла господарок, збірну Бразилії. Третє місце посів Китай (28,350 бала).
Це друге "золото" в історії України на чемпіонатах світу у групових вправах. Вперше подібний успіх був 2002 року, коли українки перемогли у вправах з п'ятьма стрічками.
Також це перше "золото" за 12 років для України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Попередню золоту медаль у художній гімнастиці на ЧС українській збірній принесла Ганна Різатдінова у вправі з обручем 2013 року.
Загалом на ЧС-2025 з художньої гімнастики збірна України має три нагороди. Раніше Таїсія Онофрійчук виборола "бронзу" у вправах зі стрічкою. Також українки здобули "бронзу" командної першості.