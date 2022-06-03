Україна здобула "золото" та "срібло" чемпіонату Європи з важкої атлетики

Збірна України виграла ще дві медалі чемпіонату Європи-2022 з важкої атлетики, який триває у Тирані (Албанія).
Чемпіонкою Європи з важкої атлетики стала Ірина Деха. Вона завоювала велике "золото" у ваговій категорії до 81 кг.
Деха набрала найкращу суму у двоборстві - 253 кг (116 кг - у ривку та 137 кг - у поштовху). У підсумку Деха закінчила змагання з трьома золотими медалями - сума, ривок і поштовх.
Велике "срібло" континентальної першості виборола ще одна українка Аліна Марущак із результатом 235 кг (108 кг - у ривку та 127 кг - у поштовху). В її активі два "срібла" (сума, ривок) і одна "бронза" (поштовх).
Бронзову нагороду отримала Діляра Нарін з Туреччини - 232 кг (99 кг - у ривку та 133 кг - у поштовху).
Загалом Україна на ЧЄ-2022 вже має 14 медалей, сім з яких є золотими.
Усі медалі України на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
"Золото":
- Ангеліна Ломачинська (ривок, до 49 кг),
- Каміла Конотоп (поштовх, до 55 кг),
- Марія Гангур (ривок, сума, до 64 кг),
- Ірина Деха (ривок, сума, поштовх, до 81 кг)
"Срібло":
- Ангеліна Ломачинська (сума, до 49 кг),
- Каміла Конотоп (сума, до 55 кг),
- Аліна Марущак (ривок, сума, до 81 кг)
"Бронза":
- Ангеліна Ломачинська (поштовх, до 49 кг),
- Марія Гангур (поштовх, до 64 кг),
- Аліна Марущак (поштовх, до 81 кг)
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