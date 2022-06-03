Україна здобула "золото" та "срібло" чемпіонату Європи з важкої атлетики

Україна здобула "золото" та "срібло" чемпіонату Європи з важкої атлетики

Збірна України виграла ще дві медалі чемпіонату Європи-2022 з важкої атлетики, який триває у Тирані (Албанія).

Чемпіонкою Європи з важкої атлетики стала Ірина Деха. Вона завоювала велике "золото" у ваговій категорії до 81 кг.

Деха набрала найкращу суму у двоборстві - 253 кг (116 кг - у ривку та 137 кг - у поштовху). У підсумку Деха закінчила змагання з трьома золотими медалями - сума, ривок і поштовх.

Велике "срібло" континентальної першості виборола ще одна українка Аліна Марущак із результатом 235 кг (108 кг - у ривку та 127 кг - у поштовху). В її активі два "срібла" (сума, ривок) і одна "бронза" (поштовх).

Бронзову нагороду отримала Діляра Нарін з Туреччини - 232 кг (99 кг - у ривку та 133 кг - у поштовху).

Загалом Україна на ЧЄ-2022 вже має 14 медалей, сім з яких є золотими.

Усі медалі України на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

"Золото":

Ангеліна Ломачинська (ривок, до 49 кг),

Каміла Конотоп (поштовх, до 55 кг),

Марія Гангур (ривок, сума, до 64 кг),

Ірина Деха (ривок, сума, поштовх, до 81 кг)

"Срібло":

Ангеліна Ломачинська (сума, до 49 кг),

Каміла Конотоп (сума, до 55 кг),

Аліна Марущак (ривок, сума, до 81 кг)

"Бронза":

Ангеліна Ломачинська (поштовх, до 49 кг),

Марія Гангур (поштовх, до 64 кг),

Аліна Марущак (поштовх, до 81 кг)

Читайте також:

ЗСУ демонструють мужність та відвагу, а це надає нам сил і мотивації - гравець збірної України

Уельс - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

"Вони завжди будуть почуватися, як суперзірки": Терлюга захопилася героїзмом полку "Азов"