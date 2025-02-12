Україна здобула "золото" у біатлоні на зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Збірна України з біатлону завоювала "золото" в одиночній змішаній естафеті на зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025, який відбувається у Бакуріані (Грузія).

Переможцями гонки з результатом 40:20.7 стали Вікторія Хвостенко і Тарас Тарасюк.

Українці продемонстрували найкращу стрільбу серед усіх команд-учасниць, використавши лише три додаткових патрони на 40 мішеней.

Срібними призерами з відставанням +16.8 стали представники Чехії, а "бронзу" забрала збірна Швейцарії (+55.5).

Для України це третя медаль і перше "золото" на ЄЮОФ-2025. Раніше Марія Хохелько виборола дві "бронзи" – у шорттреку на 1500 м і 500 м.

Також це третя перемога у біатлоні в історії України на ЄЮОФ та перша від 2023 року, коли Олександра Меркушина здобула "золото" у жіночому спринті.

Зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль-2025 триває у Грузії від 9 до 16 лютого.

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