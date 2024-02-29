Україна здобула "золото" юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону

Українка Олександра Меркушина здобула "золото" на юніорському чемпіонаті світу 2024 року з біатлону, який відбувається в естонському Отепяя.

19-річна українська біатлоністка перемогла у масстарті. Припустившись двох хиб на стрільбищі, Олександра на фініші на на 1,9 секунди випередила срібну призерку – француженку Лолу Бужо. "Бронзу" виграла італійка Карлотта Гаутеро.

Для збірної України це перша медаль на поточній юніорській планетарній першості.

Загалом для Олександри це третя медаль в кар'єрі на юніорських чемпіонатах світу. Торік вона виграла бронзові нагороди в індивідуальній гонці та змішаній естафеті.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону. Масстарт (дівчата)

1. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+0) 28:17.2 хвилини

2. Лола Бужо (Франція, 1+0+0+0) +1.9

3. Карлотта Гаутеро (Італія, 1+1+0+0) +11.1

...

13. Ксенія Приходько (Україна, 0+0+0+0) +1:23.9

41. Валерія Хвостенко (Україна, 0+0+1+3) +3:10.7

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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