Україна здобула "золото" юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону

Олександра Меркушина принесла нашій збірній першу медаль на турнірі.
Українка Олександра Меркушина здобула "золото" на юніорському чемпіонаті світу 2024 року з біатлону, який відбувається в естонському Отепяя.
19-річна українська біатлоністка перемогла у масстарті. Припустившись двох хиб на стрільбищі, Олександра на фініші на на 1,9 секунди випередила срібну призерку – француженку Лолу Бужо. "Бронзу" виграла італійка Карлотта Гаутеро.
Для збірної України це перша медаль на поточній юніорській планетарній першості.
Загалом для Олександри це третя медаль в кар'єрі на юніорських чемпіонатах світу. Торік вона виграла бронзові нагороди в індивідуальній гонці та змішаній естафеті.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону. Масстарт (дівчата)
1. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+0) 28:17.2 хвилини
2. Лола Бужо (Франція, 1+0+0+0) +1.9
3. Карлотта Гаутеро (Італія, 1+1+0+0) +11.1
...
13. Ксенія Приходько (Україна, 0+0+0+0) +1:23.9
41. Валерія Хвостенко (Україна, 0+0+1+3) +3:10.7
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
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