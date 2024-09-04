Україна зі світовим рекордом виборола 11-ту золоту медаль на Паралімпіаді-2024

Андрій Трусов здобув свою четверту нагороду на Іграх у Парижі та першу золоту.

Україна завоювала одинадцяту золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Плавець Андрій Трусов став чемпіоном на 50-метрівці вільним стилем (клас S7).

У фінальному запливі українець подолав дистанцію зі світовим рекордом – 26,38 секунди.

Це четверта медаль Трусова на Паралімпіаді в Парижі та перша золота. Раніше він здобув три срібні нагороди: на 200-метрівці комплексним стилем, на 400-метрівці вільним стилем і 100-метрівці на спині.

Ще двоє українців, які разом з Трусовим змагалися у фіналі, Юрій Шенгур (28,07 секунди) та Євген Богодайко (28,53 секунди), фінішували на четвертому і шостому місцях відповідно.

Станом на зараз у скарбничці української збірної вже 50 медалей на Паралімпіаді-2024: 11 золотих, 18 срібних та 21 бронзова.

Україна посідає восьме місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю виграних нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.З цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Читайте також:

Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція сьомого змагального дня

Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей

Паралімпійській ігри-2024: медальний залік