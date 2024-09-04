Україна зі світовим рекордом завоювала 13-те "золото" на Паралімпійських іграх-2024

Україна здобула тринадцяту золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Анастасія Москаленко стала найкращою у штовханні ядра (клас F32).

У фіналі вона встановила новий світовий рекорд – 8 метрів. У боротьбі за "золото" українка на 11 сантиметрів обійшла чинну чемпіонку світу Ванну-Гелену Бріто Олівейру з Бразилії.

Таким чином, Анастасія захистила звання паралімпійської чемпіонки у штовханні ядра. На Іграх у Токіо-2020 вона тріумфувала з паралімпійським рекордом у 7,61 метра.

Тепер в активі української збірної на Паралімпіаді в Парижі вже 52 медалі: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзова.

Україна піднялася на сьоме місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю виграних нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Читайте також:

Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей

Паралімпіада-2024: де в Україні дивитися трансляції змагань

Паралімпійській ігри-2024: медальний залік