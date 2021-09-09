Україна зіграє проти Росії в плейоф Чемпіонату Європи з волейболу: коли і де дивитися матч

Україна зіграє проти Росії в плейоф Чемпіонату Європи з волейболу: коли і де дивитися матч

Команди позмагаються за путівку до чвертьфіналу континентальної першості.

Чоловіча збірна України з волейболу посіла третє місце на груповому етапі Чемпіонату Європи-2021. Команда Угіса Крастіньша здобула на турнірі три перемоги та двічі програла, що дозволило їй достроково вийти до плейоф.

Тепер в 1/8 фіналу першості континенту "синьо-жовті" протистоятимуть команді Росії, яка посіла друге місце в своїй групі.

Поєдинок Росія - Україна відбудеться в суботу, 11 вересня, у Гданську. Початок матчу - о 18:30 за київським часом.

Принципову зустріч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT. Також гру можна подивитися онлайн на офіційному сайті телеканалу.

Переможець пари Україна - Росія в 1/4 фіналу виходить на переможця пари Польща - Фінляндія.

На груповому етапі українці обіграли греків ( 3:2 ), програли сербам ( 0:3 ), перемогли португальців ( 3:2 ) і бельгійців ( 3:1 ) та поступилися полякам ( 0:3 ).

), програли сербам ( ), перемогли португальців ( ) і бельгійців ( ) та поступилися полякам ( ). Росія - дворазовий чемпіони Європи (2013 та 2017). На Олімпійських іграх в Токіо-2020 команда ОКР дійшла до фіналу, де поступилася Франції.

Це буде друга зустріч між Україною та Росією в історії. Вперше ці збірні грали між собою на Євро-2005, тоді росіяни перемогли з рахунком 3:0.

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