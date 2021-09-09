Україна зіграє проти Росії в плейоф Чемпіонату Європи з волейболу: коли і де дивитися матч

Команди позмагаються за путівку до чвертьфіналу континентальної першості.
Чоловіча збірна України з волейболу посіла третє місце на груповому етапі Чемпіонату Європи-2021. Команда Угіса Крастіньша здобула на турнірі три перемоги та двічі програла, що дозволило їй достроково вийти до плейоф.
Тепер в 1/8 фіналу першості континенту "синьо-жовті" протистоятимуть команді Росії, яка посіла друге місце в своїй групі.
Поєдинок Росія - Україна відбудеться в суботу, 11 вересня, у Гданську. Початок матчу - о 18:30 за київським часом.
Принципову зустріч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT. Також гру можна подивитися онлайн на офіційному сайті телеканалу.
Переможець пари Україна - Росія в 1/4 фіналу виходить на переможця пари Польща - Фінляндія.
- На груповому етапі українці обіграли греків (3:2), програли сербам (0:3), перемогли португальців (3:2) і бельгійців (3:1) та поступилися полякам (0:3).
- Росія - дворазовий чемпіони Європи (2013 та 2017). На Олімпійських іграх в Токіо-2020 команда ОКР дійшла до фіналу, де поступилася Франції.
- Це буде друга зустріч між Україною та Росією в історії. Вперше ці збірні грали між собою на Євро-2005, тоді росіяни перемогли з рахунком 3:0.