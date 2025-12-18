Україна зняла заборону на участь у змаганнях з представниками РФ та Білорусі: що відомо

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / © Associated Press

Україна на рівні Міністерства молоді та спорту зняла заборону на участь у змаганнях з представниками РФ та Білорусі, які присутні там під національною символікою.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний підтвердив, що відповідні зміни до тексту наказу вже внесені.

"Це не означає, що ми будемо їздити скрізь, де тільки будуть присутні росіяни. Але ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди. Відповідні зміни до наказу Міністерства молоді та спорту вже внесено. Заборона на участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси з власною символікою, зберігається, але є виключення. Зараз формується спеціальна комісія, яка буде розглядати доцільність участі українських спортсменів у певних змаганнях", – зазначив Бідний.

У Мінмолодіспорту повідомили, що склад комісії ще формується, однак до неї входитимуть представники НОК та НПК України, а також Спортивного комітету України, представники органів сектору безпеки та оборони. Комісія розробляє свій регламент роботи, чіткі критерії, а також визначатиме по кожному конкретному змаганню, чи доцільно там брати участь.

Новостворена комісія, як зазначили у Мінмолодіспорту, виноситиме рекомендацію щодо того, чи відряджати команду на міжнародні змагання, враховуючи безпекові умови (наприклад, можливості захисту спортсменів від пропаганди).

Оцінка комісії буде враховувати потенційні ризики та перспективи, а також можливості для топрезультатів українських спортсменів. Зокрема враховуватиметься статус змагань (наприклад, відбіркові турніри до Олімпійських ігор чи змагання, які впливають на рейтинг атлетів у міжнародних федераціях), а також можливість демонстрації української позиції на повномасштабне вторгнення Росії.