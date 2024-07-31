Україна зупинилася за крок від медалі в особистому багатоборстві зі спортивної гімнастики на ОІ-2024

Українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили у фіналі особистого багатоборства на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, де Ковтун посів четверте місце, а Верняєв став восьмим.

Після трьох з шести снарядів (кінь, кільця та опорний стрибок) обидва наші спортсмени йшли у топ-5: Верняєв посідав друге місце (42,766 бала), Ковтун – четверте (42,232 бала).

У другій половині програми особистого багатоборства українці змагалися на паралельних брусах, перекладині, а також у вільних вправах.

На жаль, дотягнутися до медалей українцям не вдалося, хоча вони були дуже близькими. Ковтун (86,165 бала) став четвертим, а Верняєв (84,399 бала) завершив змагання на восьмій позиції.

"Золото" в особистому багатоборстві зі спортивної гімнастики здобув японець Ока Сінносуке (86,832 бала), "срібло" та "бронзу" – китайці Чжан Бохен (86,599 бала) та Сяо Жотен (86,634 бала) відповідно.

30-річний Верняєв – олімпійський чемпіон Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро на паралельних брусах та срібний призер у багатоборстві. У жовтні 2020 року його відсторонили від змагань, а 2021-го дискваліфікували на чотири роки через знайдений в організмі заборонений препарат мельдоній. Через це він був змушений пропустити Олімпіаду-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася влітку 2021 року. У березні 2023 року Олегу вдвічі скоротили дискваліфікацію за вживання допінгу, яка мала тривати до листопада 2024 року, відтак він отримав можливість виступити на ОІ-2024 в Парижі.

Для 20-річного Ковтуна це друга Олімпіада в кар'єрі. На дебютних для себе Іграх у Токіо він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Поки що у скарбничці України на ОІ-2024 лише одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

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