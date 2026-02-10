Україна звернулася до МОК через "шолом пам'яті", з яким заборонили виступати Гераскевичу

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із проханням дозволити українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті" з фото українських спортсменів, яких вбили російські окупанти.

Про це НОК України повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

У НОК наголосили, що шолом Гераскевича відповідає всім правилам МОК і закликали дозволити українському скелетоністу змагатися в ньому на знак підтримки України під час війни з Росією, яка триває.

"Шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни Росії проти України. НОК України наголошує, що він повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань!

Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії.

Національний олімпійський комітет України висловлює сподівання на справедливе, об'єктивне та неупереджене рішення МОК. У контексті повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам'яті українських спортсменів і підтримки української нації", – йдеться в заяві НОК.

9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів, на тренуванні Олімпіади-2026.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях.

Гераскевич також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Раніше повідомлялося, що італійський сноубордист виступив на Олімпіаді-2026 у шоломі з російським прапором.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.