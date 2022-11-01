Україна звернулася до ФІФА із закликом усунути збірну Ірану від ЧС-2022

УАФ попросила не допускати поплічника Росії у загарбницькій війні до Мундіалю в Катарі.

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до ФІФА з проханням розглянути питання щодо виключення збірної Ірану зі складу учасників Чемпіонату світу 2022 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

"Беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії РФ проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників Чемпіонату світу з футболу-2022", - йдеться в заяві.

Крім того, Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення звернутися до ФІФА та УЄФА із закликом виключити Російський футбольний союз (РФС) зі складу членів цих організацій у відповідь на наміри РФ включити клуби з окупованих територій України до свого чемпіонату.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні - липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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