Через бій з Усиком?: Верховен оголосив про розрив із нареченою після легендарного поєдинку

Ріко Верховен

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Чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен повідомив, що розірвав заручини зі своєю нареченою, нідерландською фітнес-тренеркою Наомі ван Беєм. За словами спортсмена, останні місяці стали для пари надзвичайно складними.

Про це пише 24 Канал.

Що відомо про рішення Верховена

Верховен розповів у соцмережах, що підготовка до поєдинку з Олександром Усиком супроводжувалася сильним емоційним навантаженням. Крім виснажливого тренувального табору, він пережив особисту трагедію — смерть матері. Після бою спортсмен відчув як фізичне, так і психологічне виснаження.

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Пара, яка заручилася два роки тому, спочатку відклала весілля, однак згодом ухвалила спільне рішення припинити стосунки. Верховен зазначив, що вони розійшлися з повагою одне до одного та попросили не втручатися в їхнє особисте життя.

Боєць має намір зосередитися на спортивній кар'єрі. Він не приховує бажання провести реванш з Усиком після поразки в їхньому першому поєдинку.

Раніше Боксерська комісія залишила в силі результат поєдинку Ріко Верховена проти Олександра Усика, відхиливши протест нідерландця щодо зупинки бою. Верховен заявив, що не мав наміру применшувати досягнення Усика, але вважає, що бій потрібно було довести до повного завершення. Після рішення комісії нідерландець звернувся до українця із закликом провести негайний реванш.

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