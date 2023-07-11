Обіграла першу ракетку світу: Світоліна вийшла до півфіналу Wimbledon-2023 (відео)

Українська тенісистка здобула одну з головних перемог у кар'єрі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Wimbledon 2023 року.

У чвертьфіналі турніру Великого шолома їй вдалося здолати першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек.

Світоліна переграла Швьонтек з рахунком: 7:5, 6:7, 6:2.

Поєдинок тривав дві години та 41 хвилину. Світоліна виконала 5 подач навиліт і припустилася 9 подвійних помилок.

Огляд матчу

Світоліна вдруге в кар'єрі дійшла до півфіналу Wimbledon, повторивши свій найкращий результат на цьому турнірі Grand Slam. Еліна також виходила до 1/2 фіналу 2019 року, але тоді програла майбутній чемпіонці, румунці Симоні Халеп.

У півфіналі Wimbledon-2023 Світоліна зіграє проти чешки Маркети Вондроушової, яка в 1/4 фіналу обіграла американку Джессіку Пегулу (6:4, 2:6, 6:4).

Раніше ми повідомляли, що Світоліна в 1/4 фіналу Wimbledon обіграла білоруску Вікторію Азаренко.

Після матчу Азаренко освистали глядачі. У такий спосіб британська публіка продемонструвала своє ставлення до країни-агресорки.

"Після народження доньки це другий найщасливіший момент у моєму житті", – емоційно прокоментувала Світоліна.

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