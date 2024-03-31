"Українці – це незламні люди": Богачук присвятив батьківщині свою перемогу в чемпіонському бою

Новоспечений тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук прокоментував свою перемогу над американцем Браяном Мендосою.

У ніч проти 31 березня в Лас-Вегасі (США) 28-річний українець здолав суперника одноголосним суддівським рішенням.

Цей тріумф Богачук присвятив Україні та своїм співвітчизникам, які продовжують боронити батьківщину від російських окупантів.

"По-перше, я хочу сказати, що ця перемога – для України, українського народу. У нас важкі часи. І цим виступом хочу мотивувати наших людей на перемогу.

Я хочу сказати для українських фанів – тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Підтримуйте мене, а я буду намагатися перемагати і мотивувати вас. Разом ми переможемо. Українці – це незламні люди", – сказав Сергій.

Також Богачук поділився емоціями від перемоги над Мендосою та заявив, що наступний поєдинок хоче провести вже за повноцінний, а не тимчасовий чемпіонський титул.

"Хоча позаду 12 раундів, я почуваюся чудово. Мабуть, я можу провести ще 12 раундів. Це було легко, чудові відчуття. Я був готовий до цього бою. Це був дуже важливий поєдинок у моїй кар'єрі. Мабуть, найкращий бій у моїй профікар'єрі. Тепер я задоволений. Я – чемпіон світу.

Мендоса – чудовий боксер, має великий досвід, і він у хорошій формі. У попередньому бою Мендоса нокаутував Фундору, чудового боксера. Для мене це був серйозний суперник.

Далі – можливо, Себастьян Фундора, можливо Тім Цзю. Хтось із них переможе. Я хочу стати найкращим, хочу стати чемпіоном світу, хочу зібрати усі титули. Давайте, хлопці, я готовий битися з найкращими суперниками. Хочу стати абсолютним чемпіоном світу", – резюмував українець.

Зазначимо, що Богачук повинен був боксувати з Фундорою за повноцінний вакантний пояс WBC у першій середній вазі. Однак українця позбавили чемпіонського бою – Фундора замінив травмованого Кіта Турмана в поєдинку проти Тимофія Цзю та здобув перемогу, заволодівши титулами WBO і WBC у першій середній вазі.

У послужному списку Богачука 24 перемоги (23 – нокаутом) та єдина поразка на профірингу, якої він зазнав 2021 року від американця Брендона Адамса.

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