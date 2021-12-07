Українці Мораєс та Марлос покинуть "Шахтар" до кінця 2021 року - ЗМІ

В донецькому клубі станеться кілька кадрових змін.
Донецький "Шахтар" в зимове трансферне вікно попрощається з двома досвідченими гравцями команди - півзахисником Марлосом та форвардом Жуніором Мораєсом.
Яе повідомляє Footboom, "гірники" запропонували Марлосу продовжити контракт на покращених умовах, але хавбек відхилив цю пропозицію, аргументуючи своє рішення бажанням повернутися до Бразилії.
В той же час з Мораєсом виникла інша ситуація. Керівництво "Шахтаря" вирішило не продовжувати угоду через високу зарплату футболіста, а також той факт, що команда навесні не гратиме у єврокубках, пише Meta-ratings.com.ua.
- Жуніор Мораєс пропустив останні півроку через травму. Минулого тижня форвард повернувся в загальну групу команди.
- Марлос в цьому сезоні зіграв у 14 матчах донецького клубу, у яких відмітився двома голами та чотирма результативними передачами.
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