"Українці можуть грати з росіянами в парах": Джокович став на захист представників країн-агресорок

"Українці можуть грати з росіянами в парах": Джокович став на захист представників країн-агресорок

Перша ракетка світу серб Новак Джокович прокоментував рішення Wimbledon-2022 відсторонити від турніру російських і білоруських тенісистів.

Джокович засудив рішення організаторів турніру Великого шолома. На його думку, ATP, WTA та ITF ухвалили справедливе рішення, позбавивши Wimbledon-2022 рейтингових очок.

Більше того, сербський тенісист настільки відірваний від реальності, що запропонував українцям, росіянам і білорусам разом виступити на турнірі в парному розряді.

"Я спілкувався з президентом ATP і деякими членами ради протягом останніх кількох днів. Я радий, що гравці зібралися і показали, що з боку організаторів Вімблдону відбувається помилка.

Кілька днів тому я дізнався, що є рекомендаційний документ англійського уряду, де є декілька варіантів. Але All England Club не обговорювали нічого ні з ким - ні з ATP, ні з гравцями, чи, якщо на те пішло, з росіянами чи білорусами.

Представники Білорусі, Росії та України могли зіграти в виставкових матчах чи у міксті, а призові були б направлені жертвам в Україні. Були варіанти, але розглядати їх ніхто не став.

Я думаю, що будуть певні гравці, які будуть ставитися до всього негативно, і будуть скаржитися більше за інших. Це складна ситуація, тому що важко сказати, що правильно, а що ні. Це одне з таких рішень і ситуацій, коли завжди буде хтось, хто буде страждати більше. Це програшна ситуація для всіх", - сказав Джокович в інтерв'ю Eurosport.

Раніше експерша ракетка України Сергій Стаховський обурився рішенням позбавити Wimbledon рейтингових очок. Із критикою на адресу тенісної спільноти також виступив український тенісист Олександр Долгополов.

Своєю чергою, організатори Wimbledon-2022 вже відреагували на кричущий вердикт ATP, WTA та ITF та заявили, що ухвалили "єдине правильне рішення" щодо російських і білоруських тенісистів.

Олександр Довгополов про початок війни та відсторонення росіян від турнірів великого тенісу

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