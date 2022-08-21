"Українці не здаються, вони йтимуть до кінця": Шевченко, брати Клички та інші зірки спорту - про тріумф Усика над Джошуа

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у реванші та захистив титули.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

Грандіозний тріумф українського боксера прокоментували відомі спортсмени з усього світу - як чинні так і ті, що завершили уже свою кар'єру.

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко

"Який приголомшливий бій, я дуже пишаюся обома бійцями. Усик продемонстрував стійкість, серце й тактику справжнього чемпіона. Слава Україні", - написав Кличко-молодший на своїй сторінці у Twitter.

Мер Києва, ексчемпіон світу з боксу у надважкій вазі Віталій Кличко

"Друзі! Слава Україні! Слава її героям! Людям, які прославляють Україну. Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати - і в спорті, і на полі бою. І перемагаємо! Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку! Дякую Ентоні Джошуа за гідність справжнього спортсмена. Україна - сильна держава. Ми переможемо і російських варварів! Слава вільній і гідній Україні", - написав Кличко-старший в Telegram.

Легендарний футболіст, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко

"Українці не здаються. Вони будуть йти до кінця, і ми переможемо" - дуже важливі слова Усика, які символізують силу українців, ми незламні. Вітаю з перемогою!" - написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк

"Така важлива для нас перемога! Дякую, Сашко! Вітаю всю Україну!", - написав Беленюк на своїй сторінці в Instagram.

Колишня легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Ольга Саладуха

"Цієї ночі переміг не лише Усик, перемогла Україна, продемонструвавши незламний бойовий дух. Олександр присвятив свою звитягу рідній країні, ЗСУ і всім, хто зараз захищає нашу свободу. Дякую йому за це. Перемогли на боксерській арені, переможемо на фронтах визвольної війни", - написала спортсменка на своїй сторінці в Facebook.

Олександр Усик – переможець! Справжній боєць, який не здається і досягає мети. Цієї ночі переміг не лише Усик,... Опубліковано Саладухою Ольгою Валеріївною Неділя, 21 серпня 2022 р.

Американський боксер, абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Гейні

"Респект Усику. Повернувся з війни, захистив свої пояси й свою країну", - написав Гейні у Twitter.

Відомий тренер та аналітик боксу Тедді Атлас розкритикував того одного суддю, який віддав перемогу британцю

"Роздільне рішення? Будь-ласка, заберіть суддівську ліцензію, і ніколи не давайте йому суддівську картку знову", - написав Атлас у Twitter.

Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко

"У мене одне питання. Що це за рахунок - 115-113 для Джошуа? Я не розумію цього суддю. Це був дуже хороший бій. Вони обидва показали свої великі серця, серця воїнів. Чудовий бій. Для українців це дуже багато чого означає. Це велика перемога для нашої країни! Хочу побачити Усика з поясом WBC. Немає різниці - буде цей бій із Ф'юрі чи ні", – написав Ломаченко в соцмережі.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Леннокс Льюїс

"Чудовий бій Усика. Вітаю з перемогою. Однозначно заслужив. Джошуа теж добре себе показав, не засмучуйся. Є ще великі бої, які ми хочемо побачити", - написав Льюїс у Twitter.

Колишній чемпіон світу першій важкій вазі Тоні Белью

"Ей Джей повинен пишатися своїм виступом. Моментами він мав дуже хороший вигляд, але Усик - найкращий боєць P4P у світі. Його навички на іншому рівні. Повірте, тільки розмір переможе цю велику людину", - написав Белью у Twitter.

Колишня художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова

"Українці незламні. Дякуємо Усику за твою незламність, за віру та надію, яку ти нам подарував. Приклад для усіх. Ось такі вони сімферопольські пацани - непереможні", - написав Різатдінова в Instagram.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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