Українці – поза очковою зоною: результати чоловічого персьюту на Кубку світу з біатлону в Поклюці

Після перемоги в спринті Йоганнес Бьо виграв і гонку переслідування.

У суботу, 7 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в словенській Поклюці відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представили два спортсмени – Артем Тищенко (30-й стартовий номер) і Богдан Цимбал (59-й).

Найвище серед українців завершив гонку Тищенко, який з двома хибами став 42-м. Цимбал також припустився двох помилок на стрільбищі та дістався фінішу 57-м. Обидва наші співвітчизники не потрапили до залікової зони.

Як і в спринті, перемогу в персьюті святкував норвежець Йоганнес Бьо. Друге місце посів француз Кантен Фійон-Майє, а замкнув трійку призерів ще один представник Норвегії Тар'єй Бьо.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого персьюту в Поклюці

1.Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+1+0) 31:43.2

2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+0+1) +1:04.9

3. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +1:06.6

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+2+0) +1:17.8

5. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+0+2) +1:31.0

6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0+1+0) +1:48.9

...

42. Артем Тищенко (Україна, 0+0+2+0) +5:01.4

57. Богдан Цимбал (Україна, 0+1+0+1) +7:40.4

Завершиться словенський етап у неділю, 8 січня. На цей день заплановані синглмікст (о 12:45 за київським часом) та змішана естафета (15:25).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте також:

Українки не вразили: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Поклюці

Український біатлоніст потрапив до топ-30: результати чоловічого спринту на Кубку світу в Поклюці

Джима – в топ-20: результати жіночого спринту на першому етапі Кубка світу з біатлону 2023 року