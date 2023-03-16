Українці провалили останній спринт сезону на Кубку світу з біатлону: результати гонки

У четвер, 16 березня, заключний етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у норвезькому Голменколлені стартував спринтерською гонкою у чоловіків.

Україну в ній представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Найкращим з українців став Цимбал, який посів 44-те місце. Таким чином, жоден з наших біатлоністів не потрапив до залікової зони.

Перемогу в спринті здобув новоспечений володар Великого кришталевого глобусу норвежець Йоганнес Бьо, який пропустив попередній етап Кубка світу через коронавірус. Другу сходинку посів швед Мартін Понсілуома, а замкнув трійку призерів німець Бенедікт Долль.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого спринту в Голменколлені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1) 25:13.0

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) +23.9

3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +28.9

4. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+1) +46.5

5. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +48.0

6. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0) +55.9

...

44. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +2:19.4

51. Артем Прима (Україна, 0+2) +2:28.7

58. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +2:40.1

71. Артем Тищенко (Україна, 0+2) +2:58.9

81. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:15.5

У п'ятницю, 17 березня, на етапі в Голменколлені відбудеться жіночий спринт. Початок – о 16:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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