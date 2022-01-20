Українці провалили першу гонку передолімпійського етапу Кубка світу з біатлону

Перемогу у індивідуальній гонці здобув росіянин Антон Бабіков.

У четвер, 20 січня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці відкрила індивідуальна чоловіча гонка.

Перемогу здобув російський біатлоніст Антон Бабіков, який не припустився жодної хиби на чотирьох вогневих рубежах. Другий результат показав норвежець Тар'єй Бьо, що схибив двічі. Третім став інший росіянин Карім Халілі, який одного разу не закрив ціль.

Таким чином, від "синьо-жовтих" на старт вийшли Богдан Цимбал (20), Артем Прима (25), Антон Дудченко (60), Тарас Лесюк (74) та Артем Тищенко (94).

Найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко. Він припустився 4 хиб та фінішував на 47-й позиції.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Читайте також:

Збірна України оголосила склад на Чемпіонат Європи з біатлону

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на Олімпіаду-2022