Українці провалилися у спритерській гонці на другому етапі Кубка світу з біатлону

У п'ятницю, 9 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону у Гогфільцені продовжився чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представили: Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Віталій Мандзин.

"Синьо-жовті" опинилися поза топ-30. Найкращий результат серед наших біатлоністів продемонстрував Антон Дудченко, який фінішував 38-м.

Тріумфував у чоловічому спринті Йоганнес Бьо, здолавши дистанцію за 23 хвилини і 4 секунди, жодного разу не схибивши на вогневому рубежі. Другим став француз Емільє Жаклен, а топ-3 замкнув ще один представник Норвегії Стурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого спринту в Гогфільцені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 23:04

2. Емільєн Жаклен (Франція) – +43 с

3. Стурла Легрейд (Норвегія) – +45,9

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38. Антон Дудченко (Україна) – + 2:23

53. Тарас Лесюк (Україна) – +2:56

67. Артем Прима (Україна) – +3:19

84. Богдан Цимбал (Україна) – + 3:46

89. Віталій Мандзин (Україна) – +3:59

Наступна гонка на етапі у Гогфільцені відбудеться завтра, 10 грудня. Жінки позмагаються у гонці переслідування. Початок – о 12:30.

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