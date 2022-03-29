"Українці - сильні люди": Майк Тайсон висловився про війну з Росією та участь у ній братів Кличків

"Українці - сильні люди": Майк Тайсон висловився про війну з Росією та участь у ній братів Кличків

Легенда світового боксу підтримав Україну в боротьбі з російською агресією.

Знаменитий американський боксер, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон прокоментував війну України проти російських загарбників.

55-річний "Залізний Майк" висловив свою підтримку українському народу та відзначив активну участь Віталія та Володимира Кличків у боротьбі з окупантами.

"Я знаю братів Кличків, ми знайомі один з одним, але останнім часом я з ними не розмовляв. Благодійний бій з Володимиром Кличком? Я думаю, нам потрібно більше, ніж благодійний поєдинок. Необхідно поставитися до цього дуже серйозно. Зараз вони роблять найважливішу роботу. Вони перебувають на передовій. Не можна зробити щось більш благодійне, ніж це.

Послухайте, історія України доводить, що українці - сильні люди, які з незапам'ятних часів мають справу з росіянами. Із ким вони воювали? З росіянами. Спочатку це стало бізнес-війною, тому що Росія фінансувала Україну. Але оскільки тепер в це втягнуто багато людей, це перетворилося на війну людства", - сказав Тайсон в інтерв'ю Fox Business.

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