Українці вибороли три медалі на юнацькому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

У Бухаресті (Румунія) триває чемпіонат Європи серед юніорів. Українці поповнили медальну скарбничку "золотом" та двома "бронзами".

Українець Кирило Азаров став тріумфатором континентальної першості стрибків у воду серед юніорів.

На 1-метровому трампліні вікової групи В він набрав 407.50 бали.

Ще один наш представник, який зумів потрапити до фіналу, Максим Мірза, став 12-м з 326,45 бала.

Крім того, Соф'я Есман та Софія Іванова (223.80 бала), а також Данило Аванесов та Марко Барсуков (254.76 бала) стали бронзовими призерами в синхронних стрибках

Нагадаємо, що члени збірної України зі стрибків у воду написали відкритий лист міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайту, в якому висловили незадоволення роботою головного тренера команди Іллі Кваші.

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