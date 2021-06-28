"Українці їдуть до Європи, а у нас - тільки казки": легенда російського футболу висловився про гру команд на Євро-2020

Колектив із РФ потрапив під критику у себе вдома.
Колишній півзахисник збірної Росії Андрій Канчельскіс висловився про виступ національних команд із РФ і України на Євро-2020.
"Не думаю, що на наших хлопців хтось звернув увагу. Пропозицій із топ-5 ліг чекати точно не варто, туди з таким рівнем ніяк не потрапити. Але треба обов'язково їхати до тієї ж Бельгії або Нідерландів.
Українці, он, їдуть до Бельгії. За останні 5 років 200 українських футболістів поїхали до різних європейських чемпіонатів: Бельгії, Польщі, Іспанії. Ось у них і є результат, а наших скільки виїхало, троє?
У чемпіонаті України маленькі зарплати, тому люди прагнуть виїхати заробити до Європи. А у нас тільки розповідають казки про те, як все добре з футболом", - цитує Канчельскіса Sport24.ru.
- Збірна Росії завершила виступи на Чемпіонаті Європи-2020, посівши в своїй групі четверту сходинку;
- підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах;
- В 1/8 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією. Їхня дуель відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні в Глазго (Шотландія). Початок матчу о 22:00 за київським часом. Переможець пари Швеція - Україна зустрінеться з Англією або Німеччиною.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Держдумі РФ запропонували провести товариську гру проти України.