"Українці їздять у нас на розкішних авто, чому вони не на війні?": у Федерації хокею Чехії заступилися за російських спортсменів

"Українці їздять у нас на розкішних авто, чому вони не на війні?": у Федерації хокею Чехії заступилися за російських спортсменів

Президент Федерації хокею Чехії Алоїз Гадамчик негативно відреагував на пропозицію запроваджувати санкції проти чеських хокеїстів, які виступають у Росії.

Очільник Федерації хокею Чехії поспівчував російським хокеїстам, яких відсторонили від чемпіонату світу. Він вважає, що гравці з країни-агресорки не винні у війні, яку російська влада розв'язала в Україні.

Також Гадамчик "наїхав" на українських біженців, які їздять на дорогих автомобілях у Чехії замість того, щоб повернутися до України та стати на захист своєї батьківщини.

"Я думаю, що Європа має сильніші інструменти для боротьби з російським урядом. Те, що росіяни не можуть грати на чемпіонаті світу, морально правильно, з іншого боку, чемпіонат постраждав. І ті гравці не винні у війні в Україні.

Вони можуть сказати такому диктатору, як Путін, що вони з ним не згодні. Але це все, що вони можуть зробити. Ця політика - лайно. Я не знаю всіх об’єктивних причин війни. Але для мене найголовніше те, що невинні люди завжди страждають. Мені боляче, і мені шкода бачити розбомблені міста, вбитих людей і страждання дітей.

Але водночас українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Цікаво, чому вони тут, а не вдома на війні? Я не згоден з війною і тим, що відбувається в Україні. Але заборонити нашим людям грати в Росії? Я б цього не зробив.

Коли ти не живеш у тій країні, у тебе там немає сім’ї, тобі легко щось сказати. Але коли влада починає саджати або переслідувати людей за те, що вони висловлюють свою думку, це неправильно.

Росіяни обмежені, бо виховуються там все життя. Їм потрібно було б виходити на вулиці, як у 1980-х вся наша країна зробила і повалила комунізм. Але в росіян немає на це сил, бо навкруги солдати. Ми не будемо карати наших спортсменів за бажання поїхати до Росії", - цитує Гадамчика Sport.cz.

Нагадаємо, НХЛ допоможе Україні у відновленні спортивної інфраструктури, яку зруйнували російські окупанти.

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