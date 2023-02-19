Українці – за межами топ-20: результати чоловічого масстарту на чемпіонаті світу з біатлону

Переможцем став швед Себастьян Самуельссон.
У неділю, 19 лютого, в заключний змагальний день на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.
Україну в ній представили двоє спортсменів – Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Найкращим серед українців став Підручний (23-тє місце). Дудченко фінішував 25-м.
Виграв заключну чоловічу гонку ЧС з біатлону швед Себастьян Самуельссон. "Срібло" здобув його співвітчизник Мартін Понсілуома, а замкнув трійку призерів норвежець Йоганнес Бьо.
Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати чоловічого масстарту
1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+0+0) 36:42.8
2. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+1+0) +9.6
3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1+0+1) +38.8
4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+1) +55.8
5. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+2+1) +1:07.3
6. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+1+1+0) +1:10.9
...
23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+3+0) +3:05.7
25. Антон Дудченко (Україна, 0+2+1+0) +3:10.6
Також сьогодні відбудеться жіноча гонка з масовим стартом, яка й закриє планетарну першість з біатлону. Початок – о 16:15 за київським часом.
На жаль, Україна не буде представлена в жіночому масстарті, оскільки Юлія Джима не зможе вийти на старт через застуду.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.
Щоб скористатися промокодом:
1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.
2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.
3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.
4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.
Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.
Читайте також:
Збірна України без лідерки не увійшла до топ-10: результати жіночої естафети на ЧС з біатлону
Україна – поза топ-10: результати чоловічої естафети на чемпіонаті світу з біатлону
Підвела стрільба: Україна фінішувала за межами топ-10 в синглміксті на чемпіонаті світу з біатлону