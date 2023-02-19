Українці – за межами топ-20: результати чоловічого масстарту на чемпіонаті світу з біатлону

У неділю, 19 лютого, в заключний змагальний день на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

Україну в ній представили двоє спортсменів – Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Найкращим серед українців став Підручний (23-тє місце). Дудченко фінішував 25-м.

Виграв заключну чоловічу гонку ЧС з біатлону швед Себастьян Самуельссон. "Срібло" здобув його співвітчизник Мартін Понсілуома, а замкнув трійку призерів норвежець Йоганнес Бьо.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати чоловічого масстарту

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+0+0) 36:42.8

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+1+0) +9.6

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1+0+1) +38.8

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+1) +55.8

5. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+2+1) +1:07.3

6. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+1+1+0) +1:10.9

...

23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+3+0) +3:05.7

25. Антон Дудченко (Україна, 0+2+1+0) +3:10.6

Також сьогодні відбудеться жіноча гонка з масовим стартом, яка й закриє планетарну першість з біатлону. Початок – о 16:15 за київським часом.

На жаль, Україна не буде представлена в жіночому масстарті, оскільки Юлія Джима не зможе вийти на старт через застуду.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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