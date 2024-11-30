Українці Забарний та Ярмолюк допомогли своїм клубам у переможних матчах АПЛ

Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк долучилися до перемог "Борнмута" і "Брентфорда" у чемпіонаті Англії.
Футболісти збірної України Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк допомогли своїм клубам "Борнмуту" і "Брентфорду" виграти матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
"Борнмут" на виїзді обіграв "Вулвергемптон" з рахунком 4:2. Український захисник "вишень" Забарний провів на полі весь поєдинок.
Своєю чергою, "Брентфорд" на своєму полі розгромив "Лестер" з рахунком 4:1. Український півзахисник "бджіл" Ярмолюк вийшов на поле на заміну на 70-й хвилині.
Завдяки перемозі "Борнмут" (18 очок) піднявся на 11-те місце в АПЛ. "Брентфорд" (20 балів) вийшов на сьому позицію.
У наступному турі чемпіонату Англії клуб Забарного 5 грудня прийме "Тоттенгем", а команда Ярмолюка днем раніше на виїзді зіграє з "Астон Віллою".
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