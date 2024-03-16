Українці зійшли з дистанції: результати чоловічого персьюту на Кубку світу з біатлону в Кенморі

Жоден з двох українців, які вийшли на старт гонки переслідування, не фінішував.

У суботу, 16 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в канадському Кенморі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Дмитро Підручний (за підсумками спринту стартував 10-м) та Артем Прима (50-м).

Однак жоден з двох українців у гонці не фінішував. Підручний зійшов з дистанції після перших двох вогневих рубежів, на яких заробив чотири кола штрафу. Прима достроково знявся після третьої стрільби.

Переміг у гонці переслідування норвежець Йоганнес Бьо, який завдяки цьому перед останньою гонкою сезону гарантував собі тріумф у загальному заліку та захистив звання чинного володаря Великого кришталевого глобуса. Друге місце у персьюті посів швед Себастьян Самуельссон, а замкнув трійку призерів француз Ерік Перро.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої гонки переслідування в Кенморі

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1+0+1) 34:38.0

2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+0) +11.2

3. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +11.6

4. Емільєн Жаклен (Франція, 1+0+2+1) +33.5

5. Тарьєй Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) +37.9

6. Томмазо Джакомель (Італія, 2+1+0+1) +1:09.3

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Дмитро Підручний (Україна, 1+3) – не фінішував

Артем Прима (Україна, 2+0+1) – не фінішував

Поточний сезон Кубка світу з біатлону завершиться в неділю, 17 березня. Цього дня на етапі в Кенморі відбудуться жіночий та чоловічий масстарти.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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