Українці зможуть безкоштовно відвідати благодійний матч "Динамо" проти дортмундської "Боруссії"

Поєдинок відбудеться 26 квітня в Німеччині.

У вівторок, 26 квітня, київське "Динамо" проведе благодійний матч проти дортмундської "Боруссії". Черговий поєдинок євротурне "біло-синіх" під гаслом "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" громадяни України зможуть відвідати абсолютно безкоштовно.

Зустріч відбудеться на найбільшому стадіоні Німеччини "Signal Iduna Park", який вміщує 81 365 глядачів. Початок - о 19:00 за київським часом.

Вартість квитків на гру становить від 5 до 20 євро, проте для українців вхід буде безкоштовним. Аби потрапити на матч, потрібно забронювати квиток онлайн і взяти з собою на стадіон документ, що підтверджує громадянство.

Всі охочі можуть долучитися до збору коштів на підтримку України, придбавши спеціальний браслет #StandWithUkraine в ​​фан-шопі дортмундського клубу. Усі гроші від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими окупантами.

Зазначимо, що кияни вже провели два благодійні поєдинки. Команда Мірчі Луческу обіграла польську "Легію" (3:1) і турецький "Галатасарай" (3:1). У наступному матчі "біло-сині" 20 квітня зустрінуться з румунським "ЧФР Клуж", після чого на них чекає гра проти "Боруссії".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом "Стяуа" через висловлювання його президента, який назвав полк "Азов" нацистами.

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