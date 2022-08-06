Українця не допустили до старту на Євро-2022 з плавання на відкритій воді: відома причина

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання в басейні Михайло Романчук не зможе взяти участь у змаганнях на відкритій воді чемпіонату Європи-2022.

Його не включили до заявки. Плавець пояснив, чому так сталося.

"Між двома чемпіонатами Європи ти повинен виступити хоча б на одному Кубку Європи на відкритій воді. У зв'язку з тим, що я почав виступати на відкритій воді в кінці травня 2022 року, з цього моменту був тільки один старт: в Сербії, як раз в ті дати, коли я був на тренувальному зборі в Іспанії. Я не зміг туди вирушити. Українська федерація подавала запит, щоб мене затвердили (для участі на Євро-2022 - ред.), незважаючи на ці правила. Але, незважаючи на запит, європейська федерація не дала мені дозвіл виступити на Євро-2022 на відкритій воді", - пояснив Романчук у коментарі Суспільне Спорт.

Континентальний турнір відбудеться з 11 по 21 серпня в Римі.

Михайло Романчук є чинним чемпіоном Європи на 800 м та 1500 м, обидві золоті нагороди він здобув на Євро-2020.

На чемпіонаті світу-2022 Романчук виграв дві медалі: "бронзу" в запливі на 800 метрів та "бронзу" у плаванні на відкритій воді на 5 км.

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