Українця номінували на звання найкращого біатлоніста першого етапу Кубка світу-2024/25

Віталій Мандзин чудово проявив себе на старті нового сезону Кубка світу з біатлону.

Українця Віталія Мандзина номінували на звання найкращого біатлоніста за підсумками першого етапу Кубка світу-2024/25, який відбувся у фінському Контіолагті.

Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

Крім Мандзина, до четвірки претендентів увійшли американець Кемпбелл Райт, німкеня Юлія Таннхаймер та фінка Суві Мінккінен.

Голосування за найкращого біатлоніста етапу триватиме до 21:00 понеділка, 9 грудня.

На етапі у Контіолагті 21-річний Мандзин фінішував на четвертому місці у короткій індивідуальній гонці, оновивши особистий рекорд кар'єри.

Він став першим українцем за всю історію, хто одягнув синю майку лідера молодіжного заліку Кубка світу. Крім того, Віталій тричі фінішував у топ-30 особистих гонок Кубка світу.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 13-15 грудня в австрійському Гогфільцені.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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