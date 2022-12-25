Українця визнано найкращим кікбоксером 2022 року за версією ONE Championship

Український чемпіон ONE Championship Роман Крикля став назвав Криклю найкращим кікбоксером 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Цього року Крикля захистив титул у напівважкому дивізіоні. Крім того, українець завоював чемпіонський пояс у важкій вазі. У фіналі Гран-прі організації він переміг іранця Іраджа Азізпура.

На професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свій перший титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.

Нагадаємо, що українська прикордонниця Софія Подвальна здобула золоту нагороду чемпіонату світу з кікбоксингу за версією ISKA, що відбувся у Туреччині.

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