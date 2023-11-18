Українець Амосов зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський пояс Bellator (відео)

У ніч проти 18 листопада в Чикаго (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 301, у головному поєдинку якого український чемпіон у напівсередній вазі Ярослав Амосов зазнав поразки від ямайського бійця Джейсона Джексона.

Від самого початку бій складався не на користь українця. Джексон був активнішим і переважав Амосова за кількістю ударів протягом перших двох раундів.

У третьому раунді Ярослав пропустив потужний удар у голову від ямайця та опустився на коліно. Джексон моментально кинувся добивати українського бійця, внаслідок чого рефері зупинив поєдинок.

Огляд бою Амосов – Джексон

Ця поразка стала для Амосова перщою у професійній кар'єрі. 30-річний українець втратив титул чемпіона Bellator, який він завоював у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення Ярослав вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

Наприкінці лютого 2023 року Амосов повернувся до змішаних єдиноборств і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).

Таким чином, тепер у послужному списку Амосова 27 перемог та одна поразка у 28 поєдинках у змішаних єдиноборствах.

На рахунку 32-річного Джексона 16 перемог і 4 поразки. У своєму попередньому бою ямаєць у липні 2022 року здолав бразильця Дугласа Ліму. Востаннє він програвав 2019 року, переможна серія Джейсона налічує сім поєдинків.

Нагадаємо, на церемонії зважування перед боєм Амосов подарував Джексону вишиванку.

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